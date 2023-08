Galvão Bueno lamenta Neymar no Al-Hilal: "Tinha futebol para Europa"

Lenda da narração, Galvão Bueno lamentou a transferência de Neymar para o Al Hilal, da Arábia Saudita, após defender o Paris Saint-Germain por seis temporadas. O experiente comunicador acredita que o atacante tem potencial para atuar em alto nível na Europa e que a decisão do jogador é de ordem pessoal.

"Neymar anunciado pelo Al-Hilal. Aos 31 anos, vai jogar na Arábia Saudita! Os valores são estratosféricos!! Mas, na minha opinião, ainda tinha idade e futebol para continuar na Europa. Para brigar na primeira prateleira do futebol mundial! Ganhar a sonhada Bola de Ouro!! E ser campeão pela Seleção!! Porém, é uma decisão pessoal. Só ele e a família podem dizer se vale a pena!", publicou Galvão, em suas redes sociais.

Neymar se tornou a maior contratação feita por um clube não europeu na história do futebol mundial. O Al-Hilal pagou 90 milhões de euros, o equivalente a R$ 482 milhões ao PSG para adquirir Neymar, que assinou vínculo por duas temporadas.

O brasileiro vai faturar 320 milhões de euros, cerca de R$ 1,7 bilhão, incluindo luvas, salário mensal, além dos acordos comerciais. Isso dá mais de R$ 70 milhões por mês, ou R$ 2,3 milhões por dia.



O Al Hilal é treinado por Jorge Jesus, ex-Flamengo, que também tem em seu plantel que vieram de clubes expressivos da Europa, como o do brasileiro Malcom (ex-Zenit), do sérvio Milinkovic-Savic (ex-Lazio), o português Rúben Neves (ex-Wolverhampton) e do senegalês Koulibaly (ex-Chelsea).