Galvão detona seleção brasileira: 'Talvez seja o pior que vi jogar' | A TARDE

O ex-narrador Galvão Bueno fez duras críticas a seleção brasileira após a derrota por 2 a 1 para a Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Através do seu canal no YouTube, o ex-TV Globo detonou o treinador Fernando Diniz, classificando a derrota como "histórica".

“É muito triste ver a seleção brasileira jogando dessa forma. Pois é, para falar de mais uma derrota da seleção brasileira. Não é só mais uma derrota, é histórica essa derrota, assim como foi contra o Uruguai, assim como foi o empate em casa contra a Venezuela, porque nunca na história das eliminatórias a Seleção Brasileira perdeu duas partidas seguidas, isso nunca tinha acontecido, nunca a Colômbia tinha vencido a seleção brasileira em jogos de eliminatória. Então tudo vai acontecendo, é um bolo, uma soma de coisas que vem de erros que vem de absurdos, que vem de tomadas de posições erradas", começou por disparar.

Galvão Bueno afirmou ainda que talvez seja a pior seleção brasileira que ele já tenha visto jogar. “Olha, depois da derrota contra o Uruguai eu disse: ‘não temos time’. Volto a repetir: não temos time. Depois da derrota contra Uruguai eu disse: ‘talvez tenha sido a pior seleção brasileira que eu vi jogar’. Eu tenho mais de 40 anos acompanhando a seleção brasileira, foram 40 anos narrando a seleção brasileira em todos os jogos. Eu dizia, depois do jogo contra o Uruguai, talvez seja o pior time brasileiro que eu vi jogar. Volto a repetir: não temos time, jogamos mal demais, a seleção foi dominada o tempo inteiro pela Colômbia.”

O Brasil abriu o placar cedo com Gabriel Martinelli, mas logo a Colômbia foi dominante e passou a sufocar o frágil sistema defensivo brasileiro. A virada aconteceu no segundo tempo, com dois gols de Luis Diaz.

“Olha, o Alisson fez uma belíssima partida, andou pegando bolas importantíssimas ali e os dois gols de cabeça ele não podia fazer nada. Mas a Colômbia sobrou, a Colômbia, foi melhor na defesa, Colômbia foi melhor no meio-campo, no desarme, na marcação, na agressividade, na criação, no ataque na velocidade. Olha, se não me engano, foram 26 finalizações da Colômbia contra 10 ou 12 da seleção brasileira. Isso não é o futebol brasileiro, gente. Não dá", analisou Galvão.