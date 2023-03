Garnett diz que Bryant provocou Jordan ao usar 24: "Acima do 23"

Tratado como uma lenda da NBA, o ex-jogador Kevin Garnett levantou uma polêmica nesta sexta-feira, 10, sobre dois dos maiores ídolos do esporte. Segundo ele, Kobe Bryant queria ser maior que Michael Jordan e por isso escolheu jogar com a camisa 24.

"As pessoas não entendem o que o 24 significava. Era um sinal para todos de que ele estava um passo acima do 23, se é que me entendem", afirmou o ex-jogador.

Utilizando a camisa 24 desde 2006, Kobe Bryant conquistou grandes feitos, sendo MVP em decisões e ultrapassando a marca de Michael Jordan como terceiro maior pontuador da história da NBA.

"Por isso ele escolheu. Foi uma provocação ao Mike. 'Eu sou melhor do que você'. Se você olhar, o Kobe perseguiu todos os recordes que Jordan tinha", continuou Kevin Garnett.

Bryant jogava com a camisa 24 nos tempos da escola. Pelo Lakers, ele atuou com a oito por várias temporadas, antes de retornar para o antigo número. Para homenagear o pai, ele também já vestiu a 33. Ídolo da NBA, ele morreu em acidente de helicóptero em janeiro de 2020.