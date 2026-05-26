Gigante da Série A aciona CBF para reconhecer novo título brasileiro

O Campeonato Brasileiro de 2005 é pivô de uma das maiores polêmicas da história do futebol e pode ganhar novos capítulos inesperados 21 anos depois do esquema de manipulação de resultados que ficou conhecido como "Máfia do Apito". Nesta terça-feira, 26, o Internacional fez um pedido formal à CBF para ser reconhecido como campeão daquela edição do Brasileirão.

O clube gaúcho enviou, ao presidente da entidade, Samir Xaud, um documento com fundamentos jurídicos, pareceres técnicos especializados, declarações públicas de personagens envolvidos e reconhecimentos históricos realizados pela própria CBF. O dirigente vai tomar a decisão que pode adicionar uma nova história à prateleira de troféus do Colorado.

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O pleito do Internacional é baseado no episódio de manipulação de resultados que resultou na anulação de 11 partidas do Campeonato Brasileiro por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube entende que a decisão causou prejuízo esportivo e afetou diretamente a conclusão da competição.

O Colorado não quer dar prejuízo ao Corinthians e pretende ser reconhecido como campeão junto com o clube paulista, que foi declarado vencedor daquela edição.

Por que agora?

21 anos depois da decisão que deu o título ao clube paulista, o Brasileirão de 2005 voltou à tona nos bastidores depois do lançamento do documentário "Máfia do Apito", no ano passado. Na série de três episódios que relembra o caso, o árbitro Edilson Pereira de Carvalho admitiu influência na definição do campeonato.

Com as 11 partidas anuladas, o Internacional teve que disputar novamente um jogo contra o Coritiba e repetiu a vitória por 3 a 2, mas o Corinthians levou a melhor com os cancelamentos. A equipe teve dois jogos anulados e havia perdido ambos, mas venceu o Santos e empatou com o São Paulo.

Os quatro pontos conquistados alteraram a classificação original do campeonato e o clube paulista terminou à frente do Inter com três pontos de vantagem. Se os placares originais tivessem sido mantidos, o clube gaúcho teria vencido o Brasileirão.