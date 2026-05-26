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NOVO CAMPEÃO!

Gigante da Série A aciona CBF para reconhecer novo título brasileiro

Edição do Campeonato Brasileiro foi marcada por esquema de manipulação de resultados

Lucas Vilas Boas
Por
Campeonato Brasileiro de 2005 pode ter novo campeão
Campeonato Brasileiro de 2005 pode ter novo campeão - Foto: Divulgação | CBF

O Campeonato Brasileiro de 2005 é pivô de uma das maiores polêmicas da história do futebol e pode ganhar novos capítulos inesperados 21 anos depois do esquema de manipulação de resultados que ficou conhecido como "Máfia do Apito". Nesta terça-feira, 26, o Internacional fez um pedido formal à CBF para ser reconhecido como campeão daquela edição do Brasileirão.

O clube gaúcho enviou, ao presidente da entidade, Samir Xaud, um documento com fundamentos jurídicos, pareceres técnicos especializados, declarações públicas de personagens envolvidos e reconhecimentos históricos realizados pela própria CBF. O dirigente vai tomar a decisão que pode adicionar uma nova história à prateleira de troféus do Colorado.

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O pleito do Internacional é baseado no episódio de manipulação de resultados que resultou na anulação de 11 partidas do Campeonato Brasileiro por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube entende que a decisão causou prejuízo esportivo e afetou diretamente a conclusão da competição.

O Colorado não quer dar prejuízo ao Corinthians e pretende ser reconhecido como campeão junto com o clube paulista, que foi declarado vencedor daquela edição.

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Por que agora?

21 anos depois da decisão que deu o título ao clube paulista, o Brasileirão de 2005 voltou à tona nos bastidores depois do lançamento do documentário "Máfia do Apito", no ano passado. Na série de três episódios que relembra o caso, o árbitro Edilson Pereira de Carvalho admitiu influência na definição do campeonato.

Com as 11 partidas anuladas, o Internacional teve que disputar novamente um jogo contra o Coritiba e repetiu a vitória por 3 a 2, mas o Corinthians levou a melhor com os cancelamentos. A equipe teve dois jogos anulados e havia perdido ambos, mas venceu o Santos e empatou com o São Paulo.

Os quatro pontos conquistados alteraram a classificação original do campeonato e o clube paulista terminou à frente do Inter com três pontos de vantagem. Se os placares originais tivessem sido mantidos, o clube gaúcho teria vencido o Brasileirão.

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