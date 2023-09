‘Giro A TARDE de Ciclismo' visa estimular o transporte consciente

Com o objetivo de unir a comemoração do Dia Mundial Sem Carro, os amantes da bike e as pessoas que buscam uma vida mais saudável, o Grupo A TARDE segue inscrevendo para o Giro A TARDE de Ciclismo, um grande passeio ciclístico que passará pelos principais pontos turísticos de Salvador no próximo dia 17.

A ideia é associar esporte, lazer, cultura e turismo em um único evento. E a expectativa é de reunir centenas de ciclistas no evento, organizado pela Heads Events e produzido pela Viramundo Produções.

Com o percurso de aproximadamente 50 quilômetros, o Giro, cujo ponto de partida e chegada é a sede do Grupo A TARDE, na Av. Tancredo Neves, não tem o caráter de competição, mas, sim, de incentivar a prática de exercícios e busca pelo bem-estar com o uso da bicicleta.

Evento democrático

Como a ideia dos organizadores é de que qualquer pessoa maior de 14 anos participe do Giro A TARDE de Ciclismo, não será preciso ter ou investir em uma bike profissional.

Não é tão difícil ver competidores em cima das ‘magrelas’ pedalando com expressões de raiva, tristeza ou prazer. O ato de pedalar, segundo os cientistas, faz o organismo humano liberar endorfina e serotonina – hormônios responsáveis pela sensação de prazer – por todo o corpo.

E é com o astral elevado e muita empolgação que o ciclista Márcio Jampa, que pretende participar da prova, fica só de pensar no percurso. Maratonista de longa data, o empresário não vê a hora de chegar o dia.

“Sou ciclista há muito tempo e a bicicleta me traz muitos benefícios para a higiene mental, já que conhecemos muita gente bacana. A interação de estar tendo uma prova lúdica na cidade é muito bacana. Isso já acontece com as corridas de rua e, agora, com um evento de bicicleta, minha expectativa está alta”, disse Márcio.

Para quem pretende pedalar no dia 17, é preciso atentar a alguns detalhes. Segundo o site de divulgação e compras de ingressos do Giro (www.ticketsports.com.br), será obrigatório o uso de capacete durante todo o percurso do evento. A taxa de inscrição para o passeio ciclístico é de R$ 100 até o próximo dia 14.

Após efetuar a inscrição, o ciclista deve pegar o kit – será entregue entre os dias 15 e 16 deste mês, na sede de A TARDE, no Caminho das Árvores –, e ir no dia da atividade com uma bicicleta comum ou de competição.

* Sob a supervisão do editor Rafael Tiago Nunes