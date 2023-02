Goleiro do Ituano, Jian Kayo é encontrado morto dentro de casa

O terceiro goleiro do Ituano, Jian Kayo foi encontrado morto em sua própria casa, na noite deste sábado, 18, na cidade de Itu, em São Paulo. A morte do jovem atleta de 21 anos foi informada pelo clube na manhã deste domingo, 19.

Kayo tinha 21 anos estava há duas temporadas anos no Galo de Itu. Pelo clube, ele disputou diversas partidas nas categorias de base, incluindo jogos no Paulistão sub-20 e na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ambos m 2022.

Apesar do destaque na base, ele ainda não havia atuado profissionalmente. Até o momento, ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro de Jian, que é nascido no Paraná.

Clube que o goleiro também defendeu na base, o São Paulo publicou uma nota lamentando a morte de Jian.

Nota do Ituano:

"Com muita tristeza e consternação, o Ituano F.C. comunica o falecimento do atleta JIAN KAYO GOMES SOARES. Seu corpo foi encontrado sem vida, em sua residência, na noite do sábado dia 18. O goleiro Jian Kayo, nascido no Paraná, tinha 21 anos. Chegou para o sub 20 do Ituano em 2021 e foi titular no Campeonato Paulista daquele ano, titular na Copa São Paulo de 2022 e também no Paulista do mesmo ano. Promissor e de qualidade, foi promovido ao elenco de profissionais para 2023. Lamentamos profundamente esta grande perda, direcionando nossas orações a ele, sua Família e amigos. O Ituano F.C. está prestando todo o apoio e atenção necessários à Família, neste momento de profunda dor. Assim que possível, após liberação pelas autoridades e pela Família, divulgaremos informações adicionais".