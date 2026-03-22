Goleiro Ronaldo sofre lesão no braço e vira desfalque para o Bahia

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Ronaldo saiu lesionado em jogo do Bahia contra o Remo - Foto: Divulgação / EC Bahia

Durante a partida contra o Remo, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro do Esporte Clube Bahia, Ronaldo, se lesionou de maneira grave enquanto fazia uma defesa no fim do primeiro tempo. Ele precisou ser substituído.

Por meio de nota oficial, o Bahia informou que Ronaldo sofreu uma luxação no cotovelo direito. O Tricolor não detalhou a gravidade da lesão e nem o tempo que o goleiro ficará fora de combate.

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Veja momento da lesão do goleiro

O lance da lesão de Ronaldo. Ele acabou quebrando o braço na queda.



Imagem muito forte.



Força na recuperação, paredão!



pic.twitter.com/o5Zyfky7r9 — Vou de Bahêa (@voudebahea) March 22, 2026

Ronaldo no Bahia

Ronaldo chegou ao Bahia durante a temporada de 2025 e assumiu a titularidade do gol do Esquadrão após altos e baixos junto com Marcos Felipe. Ele cresceu de desempenho e terminou o ano em alto, com 40 jogos disputados. Emprestado pelo Atlético Goianiense, ele acabou comprado em definitivo por pouco mais de R$ 5 milhões.

No ano de 2026, Ronaldo seguiu como destaque deste início de campanha do Tricolor de Aço e atuou por 13 partidas até o momento da lesão.