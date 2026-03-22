DRAMA NO CAMPO
Goleiro Ronaldo sofre lesão no braço e vira desfalque para o Bahia
Arqueiro do Esquadrão sofreu lesão grave ao realizar defesa no fim do primeiro tempo
Por Redação
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Durante a partida contra o Remo, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro do Esporte Clube Bahia, Ronaldo, se lesionou de maneira grave enquanto fazia uma defesa no fim do primeiro tempo. Ele precisou ser substituído.
Por meio de nota oficial, o Bahia informou que Ronaldo sofreu uma luxação no cotovelo direito. O Tricolor não detalhou a gravidade da lesão e nem o tempo que o goleiro ficará fora de combate.
Veja momento da lesão do goleiro
O lance da lesão de Ronaldo. Ele acabou quebrando o braço na queda.— Vou de Bahêa (@voudebahea) March 22, 2026
Imagem muito forte.
Força na recuperação, paredão!
pic.twitter.com/o5Zyfky7r9
Ronaldo no Bahia
Ronaldo chegou ao Bahia durante a temporada de 2025 e assumiu a titularidade do gol do Esquadrão após altos e baixos junto com Marcos Felipe. Ele cresceu de desempenho e terminou o ano em alto, com 40 jogos disputados. Emprestado pelo Atlético Goianiense, ele acabou comprado em definitivo por pouco mais de R$ 5 milhões.
No ano de 2026, Ronaldo seguiu como destaque deste início de campanha do Tricolor de Aço e atuou por 13 partidas até o momento da lesão.
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