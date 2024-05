Gran finale! Anderson Silva anuncia luta de despedida; veja adversário | A TARDE

O lutador brasileiro e lenda do MMA, Anderson Silva, fará uma despedida dos esportes de combate. Ele subirá aos ringues para uma luta de boxe no próximo dia 15 de junho, no Komplexo Templo, em São Paulo.

Após ser desafiado pelo ator Terry Crews e o ex-pugilista Acelino Popó Freitas, Anderson terminou aceitando o combate contra um antigo rival dos tempos de Ultimate Fighting Championship (UFC): o americano Chael Sonnen.

O anúncio foi feito na noite deste domingo, 19, pelo próprio brasileiro, durante o programa Fantástico, na Rede Globo. Além disso, um telão foi colocado na Times Square, em Nova York, com uma contagem regressiva para a divulgação do oponente.

O evento, patrocinado pela marca de cerveja Spaten e intitulado 'Spaten Fight Night', será fechado para cerca de 600 convidados e promete reunir atrações musicais, além dos confrontos no ringue.

Vale lembrar que Anderson Silva e Chael Sonnen se enfrentaram duas vezes, em 2010 e 2012, sendo uma das maiores rivalidades da história do UFC. Em ambas, o brasileiro — na época campeão peso-médio (até 84 kg) — venceu o americano, sendo a primeira por finalização no último round e a última por nocaute no segundo assalto.

Publicações relacionadas