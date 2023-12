Haaland tem lesão no pé e vira problema no City para o mundial; veja | A TARDE

O Manchester City enfrenta desafios antes do Mundial de Clubes com lesões importantes. O técnico Pep Guardiola confirmou que Haaland não estaria disponível devido a uma lesão no pé. O argentino Julian Álvarez será seu substituto no jogo contra o Luton. Guardiola expressou incerteza sobre o retorno de Haaland e mencionou a necessidade de adaptação diante de contratempos como lesões e suspensões.

"Depois do último jogos ele sentiu uma reação de estresse ósseo no pé. Ele não pode jogar (hoje). Não sei quanto tempo ele ficará fora. Semana a semana, dia a dia, veremos o que acontece", disse Pep Guardiola, sobre o atacante norueguês, artilheiro da Premier League com 14 gols em 15 jogos.

"Erling (Haaland) tem sido muito importante desde que chegou, isso é certo. Mas durante a temporada vemos esse tipo de coisa. Lesões, suspensões, problemas, temos que nos adaptar", acrescentou Guardiola, em entrevista à Sky Sports.



Além de Haaland, a possível ausência de Kevin De Bruyne no Mundial de Clubes preocupa o Manchester City. O belga, apesar de inscrito, ainda não jogou desde uma lesão muscular em agosto, e Guardiola não assegurou sua presença no torneio.

O Mundial de Clubes inicia em 12 de dezembro, com o Manchester City e o Fluminense já nas semifinais. O time inglês aguarda o vencedor entre Leon e Urawa, enquanto o clube carioca enfrenta possíveis oponentes como Auckland City, Al-Ittihad ou Al Ahly.