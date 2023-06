"Héroi" da classificação, Marcos Felipe desconversa sobre pesca

Marcos Felipe, goleiro do Bahia, defendeu duas cobranças de pênalti contra o Santos na última quarta-feira,31, e garantiu o Tricolor nas quartas de final da Copa do Brasil. Quem observou o herói da noite, percebeu que a garrafa de água teve outra função além da hidratação.

Na garrafa, Marcos Felipe tinha uma espécie de "cola" com informações sobre os possíveis cobradores de pênaltis contra o time paulista. As dicas produzidas pela equipe de scouting do Tricolor ajudaram o goleiro, como ele mesmo contou na zona mista da Arena Fonte Nova.

"Ali foi um trabalho do nosso time, tenho que parabenizar e exaltar eles. Fico feliz que tudo deu certo. Graças a Deus consegui pegar dois e ajudar o time" disse o goleiro.

Antes mesmo das cobranças serem iniciadas, o goleiro tricolor já parecia sentir a classificação, inclusive, foi ate a torcida para pedir boas vibrações.

"Confiança 100% nos meus jogadores, na nossa torcida. Isso deixa a gente mais forte. Tirar o chapéu para a torcida, sempre com um espetáculo muito lindo" disse.

Marcos Felipe está no clube baiano desde o início de 2023 e viveu, na noite da última quarta-feira, a partida de maior relevância. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Tricolor venceu nos pênaltis, por 4 a 3.

O próximo jogo do Bahia será na no sábado, 3, quando sairá de Salvador e irá para o Ceará, enfrentar o Fortaleza no Castelão. O jogo é valido pela nona rodada do campeonato brasileiro e terá início as 16h, horário de Brasília.