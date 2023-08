Holanda aplica maior goleada da copa; EUA fica com o segundo lugar

O grupo E conheceu as suas classificados. Holanda e Estados Unidos, finalistas da última edição, confirmaram o favoritismo ao terminaram nas duas primeiras colocações do grupo. A seleção holandesa garantiu não só a vitória, mas também a liderança após aplicar a maior goleada deste Mundial, um 7 a 0 contra o Vietnã, enquanto os EUA sofreram pressão de Portugal e passaram em segundo lugar, com um empate sem gols.

Agora as seleções classificadas pelo grupo E vão esperar o resultado do grupo G, para conhecerem as suas respectivas adversárias das oitavas de final da Copa do Mundo feminina 2023. Enquanto as holandesas enfrentarão a segunda colocada, os Estados Unidos duelarão contra a líder do grupo que tem Suécia, Itália, Argentina e África do Sul.

Holanda x Vietnã

A seleção holandesa iniciou a partida com intensidade, ainda aos 8 minutos, Martens encobriu a goleira do Vietnã após receber lançamento do campo de defesa, abrindo o placar. O segundo veio logo em seguida, aos 11 minutos, quando Snoejis recebeu livre na área e finalizou de canhota. Depois, aos 18, Brugts finalizou de muito longe, mandou no ângulo e fez um golaço. Roord ampliou a vantagem aos 24 minutos de jogo escorando para o fundo da rede após ótima jogada de Janssen. Ainda o primeiro tempo, Daniele Van de Donk também deixou o dela após a defesa tirar mal.

Na segunda etapa, mesmo com um ótimo resultado em mãos, a Holanda não tirou o pé do acelerador, desta forma, aos 14 minutos, Brugts recebeu pela esquerda e marcou um golaço na gaveta. Para finalizar a goleada histórica, Jill Rood marcou de cabeça após ótimo passe de Van der Gragt.

Estados Unido x Portugal

As tetracampeãs do Mundo tiveram dificuldade ao enfrentar Portugal, estreante no torneio. As norte-americanas tiveram mais trabalho que o esperado ao jogar contra as portuguesas, que conseguiu ser efetivo na defesa e manteve o 0x0 no placar.

A maior chance da seleção portuguesa veio já nos acréscimos, quando em um chute da Ana Capeta, a bola parou na trave, salvando a classificação das atuais campeãs do Mundo.