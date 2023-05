I Bahia Open Master de Maratonas Aquáticas será realizado em Itaparica

Itaparica sedia neste sábado, 27, às 9h, o I Bahia Open Master de Maratonas Aquáticas. O cenário para a competição será as águas mornas e calmas da praia de Ponta de Areia, onde cerca de 120 atletas irão competir em duas provas, formando o belo espetáculo da união entre esporte e natureza. O evento é uma realização da Associação dos Nadadores Masters da Bahia (ANMBA) com apoio da Prefeitura de Itaparica.

A competição é exclusiva para os atletas masters acima de 25 anos e contará com a participação de competidores de Itaparica, Salvador e outras cidades da Bahia, como Ilhéus e Feira de Santana. Na primeira prova, os nadadores irão percorrer 1,5 km, com largada às 9h. A segunda prova será a de 3 km, com início às 9h30. A maratona terá largada na praia do Restaurante Manguezal, que também é parceiro do evento.

O Bahia Open Master de Maratonas Aquáticas marca o retorno do calendário de eventos da ANMBA em 2023. O presidente da entidade, Bruno Riella, destaca o apoio oferecido pela prefeitura do município.

“Itaparica recebe neste final de semana uma competição muito importante no calendário estadual. Os principais nadadores da categoria master estarão reunidos neste sábado. Agradecemos demais o apoio da prefeitura, que está sendo fundamental para realização deste evento”, afirma.

Para a diretora de turismo do município de Itaparica, Alessandra Hirsch, a realização do I Bahia Open Master de Maratonas Aquáticas será uma excelente oportunidade para intensificação do turismo e comércio da região, além de fomentar o esporte local e promover Itaparica como um destino turístico atraente, fortalecendo a imagem do município.

“A realização de um evento esportivo de destaque como este atrai a atenção de atletas, suas equipes e espectadores de outras regiões. Isso resultará em um aumento significativo no número de visitantes em nossa cidade, promovendo o turismo e impulsionando o comércio e a economia local. Ao sediar o evento, estamos demonstrando nosso apoio ao esporte e incentivando a prática de atividades físicas”, afirma a gestora.

Serão premiados com um troféu os cinco primeiros colocados no geral, masculino e feminino, na prova dos 3 km, os três primeiros colocados no geral, masculino e feminino, nos 1,5 km e os campeões da categoria masculino e feminino nas duas provas. Todos os atletas que completarem as provas receberão uma medalha de participação no evento.