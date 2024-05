Imagens do novo ônibus do Vitória são divulgadas; veja | A TARDE

O transporte do Esporte Clube Vitória está de cara nova. Nesta sexta-feira, 10, o Presidente do Clube, Fábio Mota, divulgou as primeiras imagens do ônibus oficial do Leão. Através das redes sociais, o gestor mostrou alguns detalhes sobre a parte interna do veículo.

Há dois meses, o Presidente já havia antecipado a novidade, através do Canal do Dinâmico. Segundo Fábio Mota, o veículo é um presente do patrocinador Master do Clube, a BetSat, e teria custado 2,3 milhões de reais.

A BetSat nos presenteou, conheceu o clube, viu as ações da própria torcida, viu o tamanho do Vitória e já pagou um ônibus novo. Esse ônibus é personalizado para o Vitória”, informou.

Entretanto, o veículo antigo não ficará sem serventia. Ainda de acordo com o gestor, o ônibus usado na temporada passada será destinado às categorias de base do clube. Sobre as mudanças, e o "upgrade", Mota afirmou: " É uma comemoração muito grande”.

Divulgação / Fábio Mota

