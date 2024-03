Ímola terá programação especial para homenagear Ayrton Senna | A TARDE

A prefeitura de Ímola e o governo da região da Emilia Romagna anunciaram um programa de celebrações em memória a Ayrton Senna e Roland Ratzenberger nos 30 anos do falecimento dos pilotos, durante o GP de San Marino de Fórmula 1 de 1994.

O evento de apresentação do projeto contou com a presença remota do CEO da F1, Stefano Domenicali, e Bianca Senna, sobrinha do tricampeão. O Instituto Ayrton Senna e o Ministério das Relações Internacionais colaboram com o programa.

As homenagens vão ocorrer entre 21 de março e 02 de junho, no circuito de Ímola, com destaque para o dia 1º de maio, data em que completa 30 anos das mortes. Nele, acontecerá o "Dia e Ayrton e Roland", com a realização de uma corrida pela manhã e, às 14h17, horário do acidente, será realizada a comemoração "Senna 30 Years" na Tamburello.

Ainda neste período, o circuito receberá etapas do WEC, entre 19 e 21 de abril, e o próprio GP da F1, hoje denominado de GP da Emilia Romagna, entre 17 e 19 de maio.

No Museu San Domenico ficará a exposição fotográfica "Mágica. Ayrton Senna - Ímola 1994 - 2024". Serão exibidas 94 fotos em preto e branco feitas por Angelo Orsi e Mirco Lazzari. O número de fotos também simboliza o ano de sua morte. As imagens do fotógrafo da Autosprint e grande amigo de Ayrton trazem à tona não somente o campeão como também seu aspecto humano.

A programação se encerra com uma partida de futebol entre selecionados da Itália e do Brasil no estádio municipal Romeo Galli e uma apresentação teatral intitulada "Eu e Ayrton" na reta principal de Ímola às 21h.