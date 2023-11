Influenciadores digitais marcam presença na Confut Nordeste 2023 | A TARDE

Além de jornalistas e gestores de futebol dos principais clubes do país, a Confut Nordeste 2023 abre espaço também para influenciadores digitais ligados ao futebol, como é o caso de Roger Sá e Ícaro "Análises" que conversaram com a equipe de reportagem do Portal A TARDE.

Criador de conteúdo nas mídias digitais, Roger Sá enalteceu o evento e afirma que o contato com profissionais das mais variadas áreas é algo enriquecedor para sua carreira profissional.

"Um evento único, que querendo ou não, traz uma grandiosidade para o Nordeste. Várias marcas, empresas e clubes. Um evento muito massa e enriquecedor. São vários networks que estamos fazendo aqui', disse Sá.

Roger é torcedor apaixonado pelo Bahia. Apesar da má fase do Esquadrão de Aço no Brasileirão, ele crê que o time comandado por Rogério Ceni não cairá para a Série B.

"O Bahia não vai cair. O City não vai deixar o Bahia cair. Amanhã vai ganhar do Corinthians. Esquece. O Bahia não cai", afirmou.

O analista de desempenho Ícaro Análises é conhecido nas redes sociais. Persistente, ele conheceu o técnico Tite e se tornou amigo pessoal do volante Fernandinho, ex-Manchester City e Seleção Brasileira, que atualmente defende o Athletico-PR. Para Ícaro, o Confut tem sido uma experiência válida.

"Tem sido bastante favorável. Você vai conhecendo pessoas de fora, fechando parcerias de fornecedoras de materiais esportivos, casa de apostas, jornalistas para entrevistas. Tem sido muito proveitoso para mim", disse.

Torcedor fanático pelo Vitória, Ícaro revela que se tornou analista profissional após assistir o time Rubro-Negro de 2016 e aprender as funções dos atletas em campo. A paixão pelo clube o motivou a estudar e aprender mais sobre a modalidade de maneira mais técnica.

"Antes do apito final eu comecei a chorar. Se hoje eu sou analista é graças ao Vitória, que foi o time nos concretos do Barradão eu assisti o time de Marinho. As pessoas falavam quem era o primeiro e o segundo volante e eu não sabia diferenciar isso, de William Farias para Marcelo. Tudo que eu tenho na minha vida o Vitória é o principal responsável, porque foi o meu interesse para saber sobre meu time em campo que me fez estudar e chegar onde cheguei", revelou.