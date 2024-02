Ingressos à venda: Após derrota, Bahia espera casa cheia no Nordestão | A TARDE

O Bahia volta a jogar nesta semana, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, contra o América-RN. Desta forma, visando lotar a Arena Fonte Nova, os ingressos para a partida começaram a ser vendidos neste domingo, 11, apenas para os sócios do Esquadrão.

Após a derrota neste sábado, contra o River do Piauí, a equipe tricolor busca reverter a situação e voltar a vencer no Nordestão. Por isso, o Bahia contra com os seus torcedores para jogarem a próxima rodada com casa cheia.

De acordo com o site oficial do Esquadrão, as vendas deste domingo serão exclusivas para sócios, que podem comprar um bilhete pela internet, com 50% de desconto (na modalidade SEM Acesso Garantido) ou pelos pontos de venda externos, com 30% de desconto. Já o segundo dia de vendas é exclusivo para sócios Esquadrão da Sorte.

O setor promocional da vez será no lado Sudeste Inferior, que custará a partir de R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira).

A torcida visitante, que quiser assistir ao confronto, poderá adquirir o seu ingresso pela internet a partir de terça-feira, 13, e também nas bilheterias da Fonte Nova. Além disso, no dia do jogo, haverá a Bilheteria Leste de 17h15 até 21h15.

Confira programação:

DOMINGO – exclusivo para sócios

Internet – a partir das 10h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 10h às 14h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 10h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 10h às 12h

SEGUNDA-FEIRA – Sócio Esquadrão da Sorte

Internet – 24h

Fonte Nova – 08h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 20h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

TERÇA-FEIRA

Internet – 24h (a partir das 10h para o público geral)

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria do Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Torcida Visitante – Bilheteria Norte – 10h às 16h

Ingressos de Bahia x América-RN | Foto: Divulgação / EC Bahia

QUARTA-FEIRA

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria do Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Torcida Visitante – Bilheteria Norte – 10h às 16h

QUINTA-FEIRA – dia do jogo

Internet – até às 20h

Fonte Nova – 10h às 21h15 (Bilheteria Sul)

17h15 às 21h15 (Bilheteria Norte)

17h15 às 21h15 (Bilheteria Leste – Torcida Visitante)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 17h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 17h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 17h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 17h

Bahia e América-RN se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.