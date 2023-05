Iniesta anuncia saída de clube japonês mas descarta aposentadoria

Nesta quinta-feira, 24, Andrés Iniesta encerrou sua passagem no Vissel Kobe. Em entrevista coletiva, o craque espanhol revelou que em comum acordo decidiu finalizar o seu ciclo no clube japonês, para onde se transferiu em 2018. O jogador espanhol afirmou que não encerrará agora sua vitoriosa carreira, deixando claro estar motivado a seguir.

"Quero continuar jogando. Quero continuar competindo. Me sinto em boas condições" disse o jogador de 39 anos.

Iniesta não escondeu a emoção ao fazer o anúncio, destacando que sua decisão se deve ao fato de não estar entre as prioridades do treinador Atsuhiro Miura. O astro, entretanto, ressaltou os momentos vividos no Vissel e no futebol japonês.

"Foi uma das melhores decisões da minha vida" pontuou Iniesta, que ainda não tem em vista qual será sua próxima, e quem sabe última, parada como jogador de futebol.

A lenda do Barcelona, clube que defendeu por 16 temporadas, Andrés Iniesta Luján é também uma figura de relevo da história da seleção da Espanha. Bicampeão da Eurocopa em 2008 e 2012, o lendário camisa 6 da Fúria foi o autor do gol da vitória na prorrogação sobre a Holanda, na grande final do Mundial de 2010 na África do Sul.