Inter de Milão goleia Lecce e fica mais perto do 'Scudetto' | A TARDE

Liderada por Lautaro Martínez, autor de dois gols, a Inter de Milão goleou o Lecce (4-0) fora de casa e se manteve firme no topo da classificação da Serie A, com nove pontos a mais que a Juventus e um jogo que os 'bianconeri'.



O artilheiro argentino abriu o placar ainda no primeiro tempo (15') e marcou o terceiro pouco no início da segunda etapa (56'). Com esta dobradinha, 'El Toro' chega aos 22 gols e segue no topo da artilharia do campeonato italiano. Lautaro também acumula 100 gols na Serie A em cinco temporadas e meia com a camisa da Inter.

Davide Frattesi (54') e o holandês Stefan de Vrij (67') completaram a goleada da Inter que, com uma equipe muito diferente daquela que venceu o Atlético de Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões (1-0), mostrou que tem elenco suficiente bom para lutar em todas as frentes.

Na próxima quarta-feira, a Inter poderá aumentar a sua vantagem na liderança para doze pontos em relação à Juventus se vencer a partida atrasada contra a Atalanta, que no último jogo deste domingo empatou em 1 a 1 no San Siro com o Milan (3º com 53 pontos).

O português Rafael Leão colocou os 'rossoneri' na frente logo no início da partida, aos 3 minutos, mas o holandês Teun Koopmeiners empatou para o time de Bergamo em uma cobrança de pênalti pouco antes do intervalo (42').

- Juve vence no fim -

Mais cedo, graças a um gol de Daniele Rugani nos últimos segundos, a Juventus venceu o Frosinone por 3 a 2 e encerrou uma preocupante sequência de quatro jogos sem vitória no Campeonato Italiano.

O zagueiro italiano marcou o gol decisivo nos acréscimos (90'+5) diante da torcida que lotou o Juventus Stadium.

O clube turinês parecia que iria sofrer mais um resultado decepcionante, quando ainda no primeiro tempo o jogo ficou empatado em 2 a 2 com gols do marroquino Walid Cheddira (14') e Marco Brescianini (27') pelos visitantes enquanto o sérvio Dusan Vlahovic marcou duas vezes para a equipe de Turim (3' e 32').

O Frosinone é 16º, três pontos acima da zona de rebaixamento, após a quarta derrota consecutiva.

- Napoli cede empate -

Também neste domingo, o Napoli empatou em sua visita ao Cagliari (19º) na estreia na Serie A de Francesco Calzone, terceiro técnico do time nesta temporada.

O atual campeão italiano deixou a vitória escapar nos acréscimos e se afasta cada vez mais da possibilidade de jogar algum torneio europeu na próxima temporada.

O treinador que substituiu Walter Mazarri, demitido após empate com o Genoa há uma semana, não vence há dois jogos, depois do 1 a 1 na estreia oficial, na última quarta-feira, contra o Barcelona, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Napoli, que conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Serie A, parecia ter a vitória nas mãos depois que o nigeriano Victor Osimhen colocou os visitantes na frente no início do segundo tempo (65').

Mas o angolano Zito Luvumbo empatou nos descontos, garantindo pelo menos um ponto para os sardos, mergulhados na luta pela permanência na primeira divisão.

Com este novo empate, o atual campeão é o 9º com 37 pontos, 29 atrás da líder Inter.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Bologna - Hellas Verona 2 - 0

- Sábado:

Sassuolo - Empoli 2 - 3

Salernitana - Monza 0 - 2

Genoa - Udinese 2 - 0

- Domingo:

Juventus - Frosinone 3 - 2

Cagliari - Napoli 1 - 1

Lecce - Inter 0 - 4

Milan - Atalanta 1 - 1

- Segunda-feira:

(14h30) Roma - Torino

(16h45) Fiorentina - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 66 25 21 3 1 63 12 51

2. Juventus 57 26 17 6 3 41 19 22

3. Milan 53 26 16 5 5 50 32 18

4. Bologna 48 26 13 9 4 39 23 16

5. Atalanta 46 25 14 4 7 48 24 24

6. Roma 41 25 12 5 8 45 30 15

7. Lazio 40 25 12 4 9 31 26 5

8. Fiorentina 38 25 11 5 9 37 29 8

9. Napoli 37 25 10 7 8 34 29 5

10. Torino 36 25 9 9 7 23 22 1

11. Monza 36 26 9 9 8 27 30 -3

12. Genoa 33 26 8 9 9 28 31 -3

13. Empoli 25 26 6 7 13 22 40 -18

14. Lecce 24 26 5 9 12 24 43 -19

15. Udinese 23 26 3 14 9 25 40 -15

16. Frosinone 23 26 6 5 15 34 55 -21

17. Sassuolo 20 25 5 5 15 31 48 -17

18. Hellas Verona 20 26 4 8 14 23 36 -13

19. Cagliari 20 26 4 8 14 24 47 -23

20. Salernitana 13 26 2 7 17 20 53 -33