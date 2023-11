Inter Miami de Messi e Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrentarão | A TARDE

O Inter Miami de Lionel Messi irá enfrentar o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo em fevereiro, em Riad (Arábia Saudita), no que pode ser o último duelo entre as duas superestrelas do futebol mundial, informaram os organizadores do evento nesta terça-feira, 21.

"O Inter Miami CF da Major League Soccer foi confirmado como o time internacional convidado para participar da Riyadh Season Cup junto a Al-Hilal e Al-Nassr, da Pro League Saudita", na primeira semana de fevereiro, diz o comunicado divulgado pela organização do torneio amistoso.

Messi, que chegou ao time da Flórida em julho e foi campeão da Copa das Ligas, que reúne times da MLS e do México, enfrentará Cristiano Ronaldo na reedição do duelo entre os artilheiros que marcaram história nas últimas décadas.

O argentino, ganhador de oito Bolas de Ouro, terá ao seu lado no Inter Miami os espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquets, seus antigos companheiros de Barcelona.

Já Cristiano, que tem cinco títulos de Liga dos Campeões da Europa, terá no Al-Nassr a companhia do senegalês Sadio Mané, ex-jogador do Liverpool, e do croata Marcelo Brozovic, ex-capitão da Inter de Milão.

Por sua vez, o Al-Hilal tem em seu elenco Neymar, que está se recuperando de uma lesão no joelho.