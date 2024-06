Inter retira 50 toneladas de entulho em limpeza do CT | A TARDE

O Sport Club Internacional retirou cerca de 50 toneladas de entulho na primeira etapa do processo de limpeza do Centro de Treinamentos Parque Gigante, um mês depois das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Segundo a direção do clube gaúcho, a previsão de retomada do espaço deve ocorrer em 90 dias. O vice-presidente de administração do Colorado, André Dalto, explicou as próximas etapas.

"Nossos próximos passos serão concluir a limpeza e avaliar tudo que precisa ser feito e de que forma faremos para otimizar o tempo e os recursos necessários", pontuou.

O trabalho foi feito pela Cooperativa dos Catadores da Cavalhada (ASCAT), contratada pelo clube. Objetos que podem ser reaproveitados foram guardados para uma manutenção futura.

