Inter retorna aos treinos após 12 dias; torcedores dão apoio | A TARDE

Internacional retornou as atividades com bola, após 12 dias. As fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul nos últimos 20 dias alagaram o CT da equipe colorada e danificou o gramado do estádio Beira Rio, que precisará ser replantado. O treinamento ocorreu na tarde desta terça-feira, 14, no complexo esportivo da PUC-RS, em Porto Alegre.

Mesmo com a presença de alguns torcedores na entrada da faculdade, o treinamento foi realizado com portões fechados. O clube colorado estuda a possibilidade de trabalhar fora da capital gaúcha, mesmo contra a sua vontade.

A direção informou em nota que "A imposição do atual calendário do futebol sul-americano e brasileiro, que infelizmente não acompanha a situação difícil que estamos todos os gaúchos e gaúchas vivendo, nos força a tomar essa decisão", informou o Inter.

Vale salientar que A CBF ainda não definiu se vai paralisar o Campeonato Brasileiro. O Inter já tem jogo da Sul-Americana no dia 28 de maio, contra o Belgrano-ARG, pela sexta rodada, ainda sem local definido.

Grêmio ainda não decidiu sobre o retorno das atividades

O maior adversário do Inter não voltou as atividades. O temporal também destruiu a estrutura de treinamento do Grêmio, que teve seu CT inundado. A Arena do Grêmio segue alagada devido as enchentes. O campo de jogo do estádio gremista teve o primeiro registro de alagamento no dia 4 de maio. Com a cheia persistente, a situação no local segue sem previsão de quando irá se normalizar.

A tendência é que o clube retorne aos trabalhos nesta sexta-feira, 17. A equipe ainda busca uma estrutura para sediar treinamentos e jogos oficiais. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são estudados como opções. O Grêmio tem jogo agendado para o dia 29, contra o The Strongest-BOL, pela Taça Libertadores.

