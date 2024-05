Internacional perde uniformes de jogo devido as enchentes no RS | A TARDE

A inundação causada pelo avanço das águas do Guaíba resultou em enormes prejuízos para o Internacional, afetando tanto o Beira-Rio quanto o CT do Parque Gigante. Além dos danos estruturais, o clube enfrenta um problema inusitado: a perda dos uniformes de jogo.

Apesar de terem conseguido resgatar as roupas de treino, as camisas, calções e meias utilizadas nas partidas foram completamente perdidas. Diante disso, a direção do clube entrou em contato com a fornecedora de material esportivo, que se mostrou sensível à situação e está preparando o envio de novas peças.

Felizmente, o time de Eduardo Coudet só retorna aos gramados no dia 28 de maio, quando enfrentará o Belgrano pela Copa Sul-Americana. Isso dá um tempo suficiente para que as novas peças cheguem, o que acalma um pouco a preocupação da direção.

A loja do Internacional, localizada em frente à estátua de Fernandão ao lado do museu do clube, encontra-se fechada devido à inundação. Todo o complexo do Beira-Rio passará por uma limpeza completa antes das reformas, um processo que pode levar até 90 dias.

Os custos estimados pelo Internacional para reparar as estruturas do CT e do Beira-Rio, juntamente com despesas extras de logística, hospedagem, alimentação e outras questões durante o período em que o estádio estiver inutilizável, são de aproximadamente R$ 35 milhões.

"O Beira-Rio conta com um seguro, é gerenciado parte pelo Inter e parte pela Brio (parceira do clube), e contas globais, de todo estádio. Analisamos apólice e conversamos com a seguradora para ver de que forma possamos ser ressarcidos também", revelou o vice-presidente Victor Grunberg.

Os jogadores do Inter retomaram os treinamentos nesta semana no estádio da PUCRS, em Porto Alegre, e procura um novo local para mandar seus jogos. Para o duelo com o Belgrano, o clube tem prazo para indicar o local à Conmebol até a sexta-feira.

