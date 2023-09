Invasão Rubro-negra: atletas do Vitória são recebidos com festa em AL

Em busca de se manter mais líder do que nunca, o Vitória enfrentará o CRB na noite deste domingo, 10, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. Caso consiga garantir os três pontos e chegue aos 52 no total, o Leão da Barra pode colocar 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Sport. Para isso, o Vitória contará com o reforço do protagonista da temporada: a torcida.

Através de um movimento de torcedores, uma "caravana" foi feita até Maceió, capital de Alagoas, para apoiar a grande fase que o clube baiano vem vivendo. Avisado nas redes sociais, a delegação do Vitória foi recebido com uma recepção calorosa ao chegar ao hotel neste sábado à noite, 9. Um grande número de torcedores se fez presente cantando, soltando fogos, fumaça e provocando congestionamento na orla da capital de Alagoas.

O elenco embarcou no aeroporto de Salvador às 15h15, com conexão em Recife, o Vitória desembarcou às 18h20 no Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió. O trajeto até a chegada ao hotel durou aproximadamente 40 minutos e com chuva fina em determinados momentos. A torcida, entretanto, não demonstrou nenhum incomodo pela demora ou pela chuva e aguardou ansiosamente pela chegada do time rubro-negro. A empolgação foi tanta que acabou sendo necessário um corredor humano para que os jogadores tivessem acesso às dependências do hotel.

O Vitória joga neste domingo, às 18 horas, contra o CRB, atual 11° colocado com 39 pontos, no Estádio Rei Pelé, pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

JUNTOS SOMOS UM!



Sente um pouco da energia que tomou conta de Maceió hoje de noite! 🦁 #PegaLeao #SubiremosJuntos #LeaoEmMaceio pic.twitter.com/aLiOOp9be9 — EC Vitória (@ECVitoria) September 10, 2023