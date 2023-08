Itabuna sedia 1ª etapa da Copa Baiana de Voleibol de Base

Doze times do Sul da Bahia participam da primeira etapa da Copa Baiana de Voleibol de Categorias de Base, organizada pela Federação Baiana de Voleibol (FBV), com parceria da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), neste final de semana em Itabuna. As partidas da categoria sub-16 acontecem no sábado, 22, e da sub-18 no domingo, 23, na Vila Olímpica do município e no Centro Territorial de Educação do Litoral Sul (Ciebtec).

Cerca de 250 atletas competem nas quatro categorias dos naipes feminino e masculino a partir das 9h. Na sub-16 masculino estão o Itabuna e o Colégio Piedade, de Ilhéus, enquanto, no feminino, estarão presentes o Itabuna, o Itapitanga e o Pumas Vôlei, de Ibirataia. Já no sub-18, o feminino será composto pelo Itapitanga, o Colégio Piedade, de Ilhéus, e o IFBA Ilhéus. Completando a lista, o masculino sub-18 terá: o Colégio Modelo, de Itabuna; o Colégio Piedade, de Ilhéus; o IFBA Ilhéus; e o Itapitanga.

O presidente da FBV, Eduardo Souza, comenta que o circuito segue ainda para Barreiras, em 29 e 30 de julho, Simões Filho e Salvador, ambos em agosto. Ele comemora a parceria da FBV com a Sudesb, que ainda inclui etapas do vôlei de praia master e de categorias de base em quatro etapas, além de ter sediado o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-16 Masculino, realizado em março deste ano.

“A nossa previsão é ter 720 atletas. Se não fosse o apoio da Sudesb, não conseguiríamos fazer pela dificuldade em reunir equipes das categorias de idade escolar. Mas, essa competição é inteiramente gratuita e organizada graças ao apoio. A partir da segunda e terceira etapa, a expectativa, que já está muito grande nesta primeira etapa, é ter um reconhecimento e participação maior porque é o futuro do nosso esporte”, afirma Eduardo.

Canoagem – A cidade de Ubaitaba, nas águas do Rio de Contas, onde surgiu grandes nomes da modalidade nacional, como Isaquías Queiroz, recebe a quarta etapa do Campeonato Baiano de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem 2023. Com a participação de 130 atletas, vindos das cidades de Ubaitaba, Maraú, Itacaré, Ubatã, Camamu, São Félix e Taboquinhas, a competição da Federação Baiana de Canoagem (Febac) começa às 9h.

Corrida de rua – No domingo, 23, acontece a estreia com a primeira etapa do Circuito Norte Baiano de Corridas de Rua na cidade de Macururé. A largada será às 8h em frente ao Clube Social, no Centro da cidade. Cerca de 300 atletas, das categorias infantil ( 6 a 13 anos), adulto (18 a 29 anos), 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, idosos (60 anos acima) e local, nos percursos de 5 e 10 km, além das distâncias de acordo com a faixa etária (200 m, 400 m e 1 km), com três largadas logo após o encerramento da Corrida Adulto.