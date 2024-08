Italiana será a primeira atleta trans a participar das Paralimpíadas

A corredora Valentina Petrillo tem 50 anos - Foto: Reprodução / Instagram

Uma das novidades das Paralimpíadas de Paris 2024 será a participação inédita de uma atleta trans. A italiana Valentina Petrillo, de 50 anos, vai competir nos 200 e 400 metros da categoria T12, para deficientes visuais.

Ela passou pelo processo de transição em 2019 e foi aprovada pelo Comitê Paralímpico Internacional e pela Federação Internacional de Atletismo Paralímpico para competir nos Jogos desse ano.

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, disse que o órgão está muito contente com a participação de Valentina em Paris e que estão preparados para lidar com as críticas. Ele reforçou também a importância da inclusão e padrões para atletas transgêneros no esporte.

Antes de fazer a transição, Valentina competia profissionalmente no masculino, onde teve uma carreira nacionalmente vitoriosa com 11 títulos italianos. Após sua transição, a atleta quase se classificou para as Paralimpíadas de Tóquio 2020, que ocorreram em 2021. Em 2023, a velocista ficou com o bronze nas duas provas que disputou no Mundial de Atletismo Paralímpico.

"Sou feliz como mulher e correr como mulher é tudo o que eu quero. Como todas as pessoas trans que não sentem que pertencem ao seu gênero biológico, não devo ser discriminada. Da mesma forma que raça, religião ou ideologia política não devem ser discriminadas", disse Petrillo sobre sua participação nos Jogos.

Valentina foi diagnosticada com a doença de Stargardt aos 14 anos, condição que afeta a visão central e causa dificuldades na percepção de detalhes e cores. No caso da italiana, ela só tem o equivalente a 1/50 do alcance de visão.