Ítalo Ferreira fica em segundo lugar na etapa do Surf Ranch da WSL

Depois de avançar da repescagem, o brasileiro Ítalo Ferreira fez uma grande exibição no último dia de competição da etapa do Surf Ranch da Liga Mundial de Surfe (WSL), conquistando o segundo lugar no evento realizado neste domingo, 28. O campeão olímpico foi derrotado na final pelo surfista norte-americano Griffin Colapinto, que sagrou-se campeão da etapa realizada em uma piscina artificial na Califórnia. O resultado foi contestado por alguns compatriotas, gerando reclamações nas redes sociais.

Na final, Ítalo assumiu a liderança ao conquistar uma pontuação de 8,13 em sua primeira onda à direita e 8,70 em sua primeira onda à esquerda, totalizando 16,83 pontos. No entanto, na segunda tentativa, Griffin Colapinto obteve uma grande nota 9,07 em sua onda à direita. Somando-se aos 8,70 que ele havia marcado anteriormente em sua onda à esquerda, o surfista norte-americano alcançou um total de 17,77 pontos, garantindo o primeiro lugar. Ítalo arriscou na sua segunda sequência e conseguiu um 8,43 em sua onda à direita. No entanto, ao tentar um aéreo, o surfista brasileiro caiu em sua onda à esquerda, e acabou não conseguindo substituir sua pontuação. Consequentemente, Ítalo Ferreira encerrou a competição com um total de 17,13 pontos.

Caminho até a final

Para chegar até a final, Italo enfrentou outro brasileiro Chumbinho que é líder do ranking da WSL nas quartas de final. Chumbinho fez 8,33 na nota total e Ítalo ficou com 19,27 pontos. Na semifinal Ítalo passou pelo australiano Ethan Ewing e o duelo foi bastante apertado, e o brasileiro venceu por 16,60 x 16,36.

Filipe Toledo foi eliminado na semifinal ao ser derrotado por Griffin Colapinto. O surfista norte-americano obteve um total de 15,60 pontos , enquanto Filipe alcançou 14,10 pontos. Por outro lado, Gabriel Medina foi eliminado nas quartas de final em um duelo controverso contra Ethan Ewing. Ambos conquistaram 16,67 pontos, mas no desempate, o surfista australiano saiu vitorioso, com 9,07 pontos em comparação aos 8,67 pontos do brasileiro.