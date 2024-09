Ivan Monteiro, líder do ranking do Street, confirma favoritismo e é campeão em Porto Seguro

- Foto: Pablo Vaz/STU

Algumas pessoas confundem um discurso de segurança e convicção com arrogância. Neste domingo (08/09), no encerramento da quarta e penúltima etapa do STU National 2024, em Porto Seguro (BA), o skatista Ivan Monteiro fez questão de bater novamente nesta tecla para mostrar que, quando se acredita nos seus sonhos e no seu potencial, tudo se torna possível. E esse foi o segredo para conquistar mais um título e aumentar a liderança no ranking do Street.

Depois de ser o único dos seis finalistas a praticamente não acertar nada na primeira das três voltas a que cada um tem direito, Ivan Monteiro se concentrou e disse para si mesmo que precisava cravar a linha que tinha traçado na cabeça e realizar o que mentalizou durante toda a semana. Numa volta quase perfeita, recebeu a nota 82,70, quase dez pontos a mais que o segundo lugar, e concretizou a tal convicção que faz dos grandes ainda maiores.

“Como já tinha dito, essa é a melhor pista do circuito, a que mais combinou com o meu skate. Cheguei uns dias antes e consegui pensar numa linha boa pra final. Esperei até a hora certa para executar ela e, graças a Deus, deu certo. E fiquei até mais feliz do que no título em Florianópolis, por conta da lesão que tive depois de Porto Alegre. Voltei a andar há um mês. Você tem que acreditar nos seus sonhos, acreditar que você pode. Falar que você quer ganhar não é arrogância, você tem que falar para o universo o que espera que aconteça, para que você mesmo acredite que é possível”, ensinou o campeão.

No Paraskate Street, mais um pódio e título para Felipe Nunes

Já no Paraskate Street, o paranaense Felipe Nunes mostrou mais uma vez por que é um dos nomes imediatamente associados à modalidade – e mundialmente falando. Nesta temporada 2024, ele subiu nos pódios de todas as etapas. Na abertura, em Florianópolis (SC), foi terceiro lugar no Park. Em seguida, em Criciúma (SC), sagrou-se campeão no Street. Na terceira, em Porto Alegre (RS), novamente no Park, ficou em segundo. Enfim, em Porto Seguro, novo título no Street.

“Amei vir para a Bahia, minha primeira vez aqui. Achei muito calor, porque sou de Curitiba, mas a vibe aqui é incrível. Consegui andar bem de skate, me adaptei à pista. A torcida colocou todo mundo lá pra cima nos momentos das manobras, e acredito que isso tenha influenciado muito no meu rolê hoje para acertar minhas voltas. Estou muito feliz e só tenho a agradecer a todo mundo: o STU, à Bahia e a todos que acompanham e incentivam o paraskate”, disse Felipe.

A etapa do STU Porto Seguro foi apresentada pelo Banco BV e teve como patrocinador master a Petrobras, além de patrocínios da Prefeitura de Porto Seguro, da Monster Energy e da Tiger, a cerveja oficial do evento. Homologada pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), teve como parceiro especial a Kenner, além da NEOOH como parceiro oficial. O apoio foi da ABPSK e da Drop Dead.

RESULTADO FINAL STREET MASCULINO

1º – Ivan Monteiro – 82,70

2º – Jorge dos Santos – 73,83

3º – Gabryel Aguilar – 72,81

4º – Sebastian Simonetto – 72,51

5º – Vitor Hugo Genghini – 67,40

6º – Matheus Teixeira – 63,32

RESULTADO FINAL PARASKATE STREET

1º – Felipe Nunes– 84,74

2º – Ítalo Romano – 69,07

3º – David Soares – 68,35

4º – Leo Almeida – 50,13

5º – Jota Ribeiro – 42,78

6º – Renato Miguel – 40,05

7º – Daniel Amorinha – 35,53

8º – Rafael Alentejo – 32,18

9º – Nando Araújo – 28,66