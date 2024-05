Já campeão, Leverkusen goleia e chega a 50 jogos de invencibilidade | A TARDE

Com o título do Campeonato Alemão garantido desde meados de abril, o Bayer Leverkusen goleou o Bochum por 5 a 0 neste domingo, 12, e emendou uma incrível série de 50 jogos sem perder, entre todas as competições. Com 87 pontos, o time do técnico Xabi Alonso tem 15 de vantagem sobre o Bayern de Munique, que mais cedo bateu o Wolfsburg por 2 a 0.

Caso vença o Augsburg na semana que vem, o Leverkusen pode alcançar a segunda maior pontuação da história, atrás dos 91 pontos do Bayern de Munique de Jupp Heynckes na temporada 2012/2013.

Mas sobretudo, o Leverkusen pode se tornar o primeiro clube da Bundesliga a terminar uma temporada sem conhecer a derrota.

Desde 1945 e nos cinco grandes campeonatos europeus (Inglaterra, Alemanha, Espanha, França e Itália) só o Perugia (30 jogos em 1978/1979, vice-campeão ao final da temporada), o Milan (34 em 1991/1992), a Juventus (38 em 2011/2012) e o Arsenal (38 em 2003/2004) conseguiram tal feito.

Na Alemanha, o Bayern terminou duas temporadas com uma única derrota: em 2012/2013 com Jupp Heynckes e em 1986/1987 com Udo Lattek.

Bayern vence Wolfsburg após queda na Champions

Quatro dias depois da dolorosa eliminação na semifinal da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, o Bayern de Munique venceu o Wolfsburg por 2 a 0 pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Alemão.

Os gols do jogo saíram no primeiro tempo pelos pés de Lovro Zvonarek (4'), que marcou pela primeira vez com a camisa do Bayern, e de Leon Goretzka (13').

Com a vitória, o time bávaro chegará à última rodada na segunda posição com dois pontos de vantagem sobre o Stuttgart (3º).

O Bayern, que fez seu último jogo da temporada na Allianz Arena, deve garantir o vice-campeonato com pelo menos um empate contra o Hoffenheim, já que o Stuttgart precisaria tirar uma diferença de 17 gols de saldo em seu confronto com o Borussia Mönchengladbach.

Caso o Leverkusen conquiste também a Copa da Alemanha, o vice da Bundesliga vai disputar a Supercopa em agosto contra o time de Xabi Alonso.

Dos jogadores do Bayern que foram titulares contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, apenas quatro começaram a partida contra o Wolfsburg: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Aleksandar Pavlovic.

No outro jogo disputado neste domingo, o Hoffenheim (7º) atropelou o lanterna e já rebaixado Darmstadt com uma goleada por 6 a 0.

