Jacobina e Jequié empatam no primeiro jogo da decisão da Série B

A primeira partida da final da Série B do Campeonato foi realizada na tarde deste domingo, 30. Jacobina e Jequié empataram em 1 a 1 no estádio José Rocha, em Jacobina. Igor Bádio abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, mas Fábio Orelha deixou tudo igual na etapa final.

O gol de empate incendiou a torcida da casa, que ainda comemora o acesso do Jacobina para a elite do futebol baiano. Também garantido na primeira divisão em 2024, o Jequié espera contar com o apoio do torcedor no jogo de volta para, quem sabe, garantir o tricampeonato da Série B.

O confronto decisivo está marcado para o próximo domingo, às 15h, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. Quem vencer, fica com o troféu do Campeonato Baiano da Série B 2023. Em caso de novo empate, o título será decidido por meio de cobranças de pênaltis.