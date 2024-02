Jacobina vence Atletico de Alagoinhas e se afasta do Z-2 no Baianão | A TARDE

O Jacobina venceu novamente pelo Campeonato Baiano. Dessa vez, na tarde deste sábado, 3, o Jegue levou a melhor sobre o Atlético de Alagoinhas, no estádio Antônio Carneiro (Carneirão).

O único gol da partida foi marcado logo aos 10 minutos da etapa inicial. Após Bruno Nunes receber cruzento de Luis Ricardo e aparecer muito bem para cabecear bem no fundo das redes do goleiro Shrek.

Com o resultado, o Jacobina chegou a segunda vitória na competição e subiu para a 6ª posição, com sete pontos conquistados em cinco jogos. Já o Carcará permanece na lanterna da competição, com apenas quatro pontos.

Na próxima partida, o Jacobina vai receber o Vitória, na quarta-feira, 7, às 19h15, no estádio José Rocha. Enquanto isso, o Atlético de Alagoinhas encara a Juazeirense, também em seus domínios.