Jacuipense anuncia Jonilson Veloso como novo técnico

O Jacuipense anunciou a contratação do técnico Jonilson Veloso nesta quinta-feira, 17. O treinador retorna após estar à frente do clube entre 2018 e 2021.

Jonilson encarou o convite com felicidade e revelou expectativa de comandar o Leão do Sisal nas competições da temporada 2023.

"É um clube que eu amo, abriu as portas pra mim no futebol, tenho grandes amizades ainda no Leão do Sisal e fui muito feliz lá. As expectativas são de um grande trabalho, superar os desafios que vamos encarar nas quatro competições que teremos em 2023, tendo a responsabilidade de levar o nome da Jacuipense cada vez mais forte no cenário nacional”, comentou o técnico.

Em sua passagem pelo clube, o treinador conquistou o acesso à série C em 2019 e chegou à semifinal do Campeonato Baiano em 2020.