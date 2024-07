Jacuipense e Juazeirense perdem e saem do G-4 na Série D

Jacuipense perdeu para o CSE em Pituaçu - Foto: Lucas Pena | EC Jacuipense

Dois, dos três representantes baianos na Série D do Campeonato Brasileiro, entraram em campo nesta quarta-feira, 26, e foram derrotados. Jacuipense e Juazeirense dividem o Grupo A4 da quarta divisão e estão fora da zona de classificação para a segunda fase após a conclusão da 10ª rodada.

Em Salvador, no Estádio de Pituaçu, o Jacuipense recebeu o CSE, de Alagoas, e foi derrotado por 2 a 1. Índio e Felipe Ramon marcaram os gols dos alagoanos, enquanto Matheus Cabral diminuiu para o Leão do Sisal.

Já a Juazeirense foi até o interior de Alagoas e perdeu para o ASA por 2 a 0 com gols de Júnior Viçosa e Keliton. O Cancão de Fogo teve dois gols anulados pela arbitragem e comunicou, por meio da assessoria de imprensa, que irá entrar com recurso na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Restam apenas quatro jogos para Jacuipense, Juazeirense e Itabuna na Série D. O Dragão do Sul está com a vaga na segunda fase encaminhada no grupo A6. Leão do Sisal e Cancão de Fogo seguem com chances de classificação no Grupo A4.