Jacuipense se garante com vendas e projeta força no Campeonato Baiano | A TARDE

Nos últimos anos, a Jacuipense se colocou como uma importante força do futebol baiano, chegando na final dos Estaduais disputados em 2022 e 2023. Nas ocasiões, o Leão do Sisal ficou com o vice, perdendo para o Atlético de Alagoinhas e Bahia. Para este ano, a expectativa é ir ainda mais longe, mesmo sabendo da dificuldade de ter dois adversários que estão na primeira divisão do futebol brasileiro.

"Um é pouco, dois é bom, três é demais, né? A terceira agora a gente vai pra ser campeão. Quem sabe aí para fazer uma história e impressionar mais do que das outras vezes que a gente foi na final. Com Bahia e Vitória na Série A, com a força dos elencos, com o Grupo City, com o Vitória também muito fortalecido, não só dentro de campo com os atletas, mas fora dele também, com boa receita agora. Para gente vai ser algo ainda mais histórico ser campeão com esses dois com a força que estão, disse o presidente do Jacuipense, Fellipe Amaral, em entrevista ao A TARDE.

Fellipe Amaral, presidente do Jacuipense | Foto: Marcos Valença | Ag. A TARDE

O bom momento esportivo dos últimos anos é também reflexo de um clube que tem conseguido vender bem os seus jogadores jovens, com uma boa garimpagem no mercado. Somente nesta janela de transferências, o Jacuipense lucrou com as vendas de Raniele para o Corinthians e Railan para o Cuiabá. As negociações ajudaram o Leão do Sisal a cumprir o seu orçamento para 2024.

Para a gente também é algo muito interessante. Não sei como os clubes do interior tem trabalhado, mas o Jacuipense tem conseguido fazer bons negócios anualmente. Esse ano, talvez o nosso melhor. A gente conseguiu negociar o Raniele com o Cuiabá. O Cuiabá comprou o nosso percentual (25% de direitos econômicos) antes de vender para o Corinthians. Era um acerto que nós tínhamos", explicou.

O presidente também falou sobre o lateral-direito Railan, que foi campeão da Série B de 2023 atuando no Vitória. "Dentro do negócio, o Cuiabá adquiriu o Railan. Existia uma intenção do Vitória de adquirir, mas a proposta foi abaixo daquilo que foi apresentado pelo Cuiabá. Tem outro atleta também que nós negociamos, que é o Newton, volante que estava no Botafogo, que adquiriu também o percentual dele. A gente garante pelo menos o 2024 todo com essas vendas aí", falou.

Apesar do bom momento nos últimos anos, o Jacuipense está de fora da fase de grupos da Copa do Nordeste deste ano após ser eliminado na fase pré para o Botafogo-PB, nos pênaltis. Só que isso não afasta o otimismo.

"Como sempre, é o início de ano com muito otimismo aí, que pese essa eliminação precoce na pré-Copa do Nordeste, jogo que a gente conseguiu até segurar o Botafogo-PB, mas uma sequência de pênaltis perdidos acabou frustrando a gente. Mas o Campeonato Estadual, acho que a gente vem muito forte. Mantivemos uma boa base do campeonato de 2023, muitos jogadores renovaram e demos uma reforçada porque perdemos algumas peças importantes, como o Welder mesmo, que era um atleta que foi referência no Estadual, seguiu para o Vitória e seguiu para voos mais altos. A expectativa é a melhor possível", disse Amaral.

