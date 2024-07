Jacuipense vence o ASA e volta ao G-4 na Série D

Jacuipense e ASA se enfrentaram em Pituaçu nesta quinta-feira, 4 - Foto: Lucas Pena | EC Jacuipense

Após duas derrotas seguidas, o Jacuipense voltou a vencer na Série D do Brasileirão. Na tarde desta quinta-feira, 4, o Leão do Sisal recebeu o ASA em Pituaçu e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Thiago.

O resultado recolocou o Jacupa no G-4 do Grupo A4 da Série D com 17 pontos, dois a mais que a Juazeirense, primeira equipe fora da zona de classificação. O Cancão de Fogo, inclusive, é o próximo adversário do Leão do Sisal. O duelo da 12ª rodada está marcado para as 16h de domingo, 7, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.