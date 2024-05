Jacuipense x Juazeirense: Técnicos comentam sobre confronto na Série D | A TARDE

Jacuipense e Juazeirense vão protagonizar um duelo local pela 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para este sábado, 11, às 15h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. As equipes ainda não venceram na competição nacional.

O técnico Jonilson Veloso espera dificuldades na partida e acrescenta que a rivalidade local é um tempero a mais para o jogo. Ele espera que o fator casa seja determinante para que o Leão do Sisal saia vencedor.

"É um jogo muito difícil porque tem a rivalidade estadual. São muito competitivos. Aquela equipe que não desiste do resultado, corre o tempo todo nos 90 minutos, busca o resultado, tem grandes jogadores e a gente sabe que a gente vai ter muita dificuldade. A Jacuipense está preparada para enfrentar a Juazeirense. A gente sabe que esse é um ponto de partida agora nosso, já que está definindo os quatro primeiros colocados. Estamos a frente da equipe de Juazeirense, então a gente vai procurar aumentar mais ainda essa vantagem e nada melhor do que esse jogo dentro de casa", disse Veloso.

Para Evandro Guimarães, treinador da Juazeirense, o Cancão de Fogo precisa se habituar a voltar a ganhar na condição de visitante, coisa que aconteceu pela última vez no dia 7 de fevereiro, quando derrotou o Atlético de Alagoinhas por 3 a 2, no Carneirão, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

"Falei para o grupo que nós temos que nos cobrar mesmo. O grupo tem poucos jogos fora de casa de vitórias e nós esclarecemos para os atletas que nós precisamos nos cobrar um pouquinho mais. Nós estamos muito incomodados com o que às vezes faz bons jogos, mas a vitória não vem, mas o certo é a gente batalhar para isso, para que conserte esse aspecto e a gente consiga viver momentos melhores na competição. A equipe é boa, que tem qualidade, porém, nós precisamos reviver a vitória, ter de novo a vitória do nosso lado para a gente viver outro momento, para buscar essa classificação", pontuou.

Vindo de dois empates consecutivos contra Petrolina fora e Sergipe em casa, o Jacuipense fecha o G-4 do grupo A-4 da quarta divisão, com dois pontos somados. Já o Juazeirense tem um ponto ganho, após empatar na estreia contra o Itabaiana no Adauto Moraes e perder no último minuto para o Retrô, fora de casa.

