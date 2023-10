Jogador de futebol é assassinado em frente a escola em Belém | A TARDE

O jogador David da Silva Pereira, conhecido como Davi Caça Rato, foi morto a tiros nesta quinta-feira, 12, em Belém. Ele estava andando de moto quando foi alvejado.

Segundo a Polícia, o crime foi na travessa SN 3, entre a travessa WE 26 e WE 25, em frente a um colégio. A perícia científica e policiais civis foram acionados para o local. Ninguém foi preso e a motivação do homicídio ainda está sob investigação.

Davi era lateral-direito e passou por vários clubes do Pará, como Carajás, Independente-PA, Ypiranga-AP, Imperatriz, Bragantino-PA e Grêmio Carajás.

Em nota, o Bragantino Clube do Pará disse que "lamenta profundamente a morte do seu ex atleta, Davi da Silva Pereira, conhecido como Davi Caça Rato, rogamos ao pai celestial que conforte os familiares e amigos".