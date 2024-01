Jogadora Jenni Hermoso depõe na Justiça no 'caso Rubiales' | A TARDE

A campeã mundial Jenni Hermoso reiterou, nesta terça-feira (2), perante um juiz, que o beijo forçado que recebeu do então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, "não foi, em nenhum momento, consensual" e que posteriormente sofreu pressão para sair em sua defesa.

A jogadora, que acaba de assinar pelo clube mexicano Tigres Femenil, chegou pouco antes das 10h (6h em Brasília) à Audiência Nacional, em Madri. Sorrindo, ela fez um breve gesto de saudação à imprensa reunida em frente ao prédio.

Inicialmente marcada para 28 de novembro, a esperada declaração de Hermoso, que denunciou Rubiales em setembro pelo beijo forçado após a vitória da Espanha na Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia em agosto, foi adiada por problemas de agenda.

"Tudo está agora nas mãos da Justiça e isso é tudo que posso dizer", disse a jogadora à imprensa ao deixar o tribunal.

Perante o juiz que investiga o caso, Hermoso reiterou nesta terça-feira que o beijo foi "inesperado" e "em nenhum momento consensual", segundo fontes judiciais.

A jogadora afirmou ainda que sofreu um "assédio constante", por parte de Rubiales e de seu entorno, nos dias que se seguiram, o que "alterou sua vida normal, provocando-lhe uma situação de inquietação e tristeza", de acordo com a mesma fonte.

O juiz Francisco de Jorge abriu em setembro uma investigação contra Rubiales pelos supostos crimes de "agressão sexual" e "coações", também pela suposta pressão sobre Hermoso e sua equipe.

Pouco depois, o magistrado convocou o ex-dirigente para prestar depoimento na condição de investigado e impôs-lhe como medida cautelar a proibição de se aproximar a menos de 200 metros de Hermoso.

Outras três pessoas - incluindo o ex-técnico da "Roja" feminina, Jorge Vilda - também estão sendo investigadas por suposta pressão.

Após uma recente reforma do Código Penal espanhol, um beijo não consensual pode ser considerado agressão sexual, uma categoria penal que agrupa todos os tipos de violência sexual. Segundo fontes do Ministério Público, as penas a que Rubiales poderá estar exposto vão desde multa até quatro anos de prisão.

Polêmica internacional

A conduta do então presidente da RFEF em 20 de agosto, no gramado do estádio de Sydney, causou uma onda de indignação internacional.

Em um primeiro momento, Rubiales, de 46 anos, recusou-se a deixar o cargo pelo que alegou ter sido um beijo "consensual". Em um discurso polêmico cinco dias depois, criticou o "falso feminismo", garantindo que tinha autorização da jogadora para beijá-la.

Essa versão foi desmentida por Jenni Hermoso, que disse ter-se sentido "vulnerável e vítima de uma agressão" ao receber o beijo. Para ela, foi "um ato impulsivo, machista, fora do lugar e sem qualquer tipo de consentimento".

Pressionado, Rubiales acabou renunciando em 10 de setembro, lamentando ter sido vítima de uma campanha "desproporcional". Mais tarde, foi suspenso por três anos de todas as atividades relacionadas ao futebol pela FIFA, decisão da qual anunciou que vai recorrer.

Jenni Hermoso, de 33 anos, tornou-se um símbolo da luta pela igualdade entre homens e mulheres e foi eleita a mulher do ano de 2023 pela edição espanhola da revista americana GQ.