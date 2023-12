Jogadores do Bahia comemoram permanência na séria A após partida; veja | A TARDE

Após o apito final de Ramon Abatti Abel, os jogadores do Bahia comemoraram a permanência na elite do futebol nacional e a festa começou no gramado da Fonte Nova, após o triunfo por 4 a 1 contra o Atlético-MG.

Em clima de festa com os torcedores que preencheram quase toda a arquibancada, jogadores pularam o cercado, seguraram bandeiras e placas escritas "eu acredito".

Na classificação final do Brasileirão, o Bahia terminou na 16ª colocação, com 44 pontos somados, com 12 triunfos, oito empates e 18 derrotas, com aproveitamento de 38%.

Veja vídeo da comemoração:

Reprodução | Redes Sociais