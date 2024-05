Jogos continentais de Inter e Grêmio são adiados pela Conmebol | A TARDE

Devido as fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde o dia 23 de abril, a diretoria de competições e operações da Conmebol, entidade máxima do futebol na América do Sul, confirmou o adiamento dos jogos envolvendo Internacional e Grêmio pelas competições continentais.

O Internacional viajaria a Bolívia para enfrentar o Real Tomayapo, na próxima terça-feira 7, às 21h. Já o Grêmio ia a campo na quarta-feira, 8, no Chile, onde encararia o Huachipato, ás 19h.

A capital Porto Alegre sofre com problemas causados por alagamentos em diversos pontos. Por conta da cheia do Rio Guaíba, o Centro de Treinamento do Inter ficou alagado. O campo de jogo da Arena do Grêmio também registrou uma enchente.

Reprogramación de partidos por la CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana 🗓️#CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 4, 2024

