Jogos Pan-Americanos: São Paulo confirma interesse em sediar 2027 | A TARDE

A prefeitura de São Paulo confirmou que a cidade pode se antecipar e ser a sede da próxima edição dos Jogos Pan-Americanos. Após Barranquilla, cidade colombiana onde seria o torneio, não cumprir os termos do contrato, a Panam Sports retirou a candidatura, deixando em aberto o local que irá receber o Pan de 2027.

A capital paulista já planejava, juntamente com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), se candidatar aos Jogos de 2031. Entretanto, graças a Barranquilla, este feito pode ser adiantado, de forma que a edição de 27 venha para o Brasil. Porém, de acordo com a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (Seme), ainda não existem conversas entre a prefeitura e o Panam Sports, organizadora dos Jogos Pan-Americanos.

De acordo com o portal Olimpíadas Todo Dia (OTD), a pasta informou que existe um grupo de trabalho específico dedicado à organização da candidatura para o ano de 2031. Além disso, por precisar do auxílio do COB, as conversas entre a entidade e a Seme já estão adiantadas.

Entretanto, ainda não há informações sobre a existência de uma relação de apoio do projeto com o Governo Federal ou Estadual.

A agenda e o planejamento da candidatura aos jogos de 2031 devem ser entregues ao COB até o mês de junho, para na sequência, serem aprovadas por outras entidades do estado e do país. Após tudo ser devidamente averiguado, o projeto irá para o Panam Sports, oficializando, de uma vez por todas, a candidatura.