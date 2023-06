Jogos Universitários da Bahia 2023 começam neste fim de semana

A regional III de Jequié das modalidades coletivas de esportes de quadra abrem os Jogos Universitários da Bahia (Juba) 2023 neste final de semana, com início nesta quinta-feira, 08, até o domingo, 11. Pela primeira vez neste formato para promover a regionalização pelo estado, as disputas seguem por mais três etapas até as finais em Salvador.

Promovida pela Federação Universitária Bahiana de Esportes (Fube) e da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), a competição tem como objetivo fomentar e identificar novas demandas nas seccionais, considerando as diversas realidades de cada região do estado.

O presidente da Fube, Simon Vasconcelos, comenta que as expectativas estão enormes com o novo formato e uma maior logística, comemorando a realização. De acordo com ele, a regionalização era uma demanda do interior e planejada desde 2019, mas sem ainda ter sido implantada por causa da pandemia.

“É muito importante para o esporte universitário que estamos indo para onde estão instituições de ensino no estado. Nós temos que interiorizar todos os esportes porque existem dificuldades em se deslocar para as capitais. Com esse formato, conseguimos atingir oito novas instituições que nunca haviam participado do Juba. Este resultado mostra que estamos no caminho certo com um apoio de suma importância do Governo do Estado e da Sudesb para o fomento do esporte universitário”, pontua Simon.

Com as partidas de basquete, futsal, handebol e voleibol, masculino e feminino, cerca de 300 atletas da região sudoeste do estado disputam as fases em três locais na cidade-sede: no Complexo Esportivo Educacional Aníbal Brito; no Centro de Treinamento da Associação Judô Ação; e na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). As três melhores equipes de cada modalidade se classificam para a fase final em Salvador, onde as campeãs representam o estado nos Jogos Universitários Brasileiros 2023.

Representado por equipes de Guanambi, Ipiaú, Jequié e Vitória da Conquista, o futsal conta com três equipes femininas e oito masculinas, o maior número de participantes. O voleibol masculino e feminino têm, respectivamente, quatro e três equipes, das cidades de Jequié e de Ipiaú, que disputam a competição. Já no basquete e handebol masculino, a UESB e a UNIFTC, ambos de Jequié definem as categorias em jogo único. A programação completa está divulgada nas redes sociais da Fube.

Na regional, também será realizado o Jubinha, uma ação interativa e competitiva para os alunos do Ensino Médio dos programas do Governo do Estado, Educa Mais Bahia e Esporte por Toda Parte, conhecerem o evento. A próxima regional será a de Cruz das Almas, na próxima semana, com a incorporação da modalidade paralímpica do Goalball.tará a Bahia em competições nacionais.