Joia argentina rasga elogios a Vini Jr: "Melhor do mundo" | A TARDE

As últimas atuações do atacante Vinicius Jr, do Real Madrid, vêm cativando diversos fãs para o brasileiro. O ponta que foi eleito o melhor da partida nos dois confrontos contra o Bayern de Munique, pela semifinal da Liga dos Campeões, recebeu elogios do jogador do Manchester United, o argentino Alejandro Garnacho.

“Melhor jogador do mundo”, comentou Garnacho em suas redes sociais. Também no Instagram, a esposa do atacante do United compartilhou uma foto do filho do casal com uma camisa do Vini Jr, do Real Madrid.

Garnacho, que é fã de carteirinha do Cristiano Ronaldo, já se mostrou ser simpatizante do Real Madrid outras vezes. Ele já foi questionado pelo influenciador YoSoyPlex se ele preferia o Real ou o Barcelona, e a resposta foi a equipe Merengue.

O argentino é um dos poucos atletas que está tendo boas atuações em um Manchester United completamente sucateado. O atleta soma 9 gols e 5 assistências em 47 partidas, se destacando pelos seus dribles e explosão física.



