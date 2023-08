Joia da base do Leão dribla as dificuldades em busca de um sonho

Enquanto os holofotes do futebol feminino estavam voltados para a Copa do Mundo 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia, uma história inspiradora e repleta de superação emerge das categorias de base do Vitória. A jornada de Ashley da Silva Domiciano, uma jovem talentosa de apenas 17 anos, reflete não apenas a paixão pelo esporte, mas também os desafios e preconceitos que as mulheres enfrentam neste mundo, principalmente no esporte.

Desde os 4 anos, a garota encontrou no futebol um elo especial com seu pai, mesmo ele sendo um profissional da área de saúde que tinha uma grande carga horária de trabalho. "Quando ele tinha um tempinho, nós brincávamos e sempre era de futebol, assim foi como tudo começou", relembra Ashley, que vem se destacando atuando como zagueira no sub-17 do Leão, ao MASSA!.

Além de sua dedicação ao esporte, a garota também compartilha suas raízes no Vitória. "Sou torcedora do Vitória por influência da família. Meu pai e minha mãe também são torcedores e a família completa de meu pai também é fanática pelo clube. Defender o clube pelo qual sou apaixonada é uma sensação incrível, nem sei dizer o quanto amo o Leão.", relata a zagueira.

A jovem atleta começou no Vitória aos 11 anos, por meio do projeto Vitória Cidadania, e somente aos 14 anos ingressou na divisão de base do clube depois de se destacar em um período de testes. “Quando comentei que iria fazer uma avaliação no clube as pessoas disseram que era difícil e não iria conseguir. Mas cheguei lá, dei meu melhor. Joguei bem e assim consegui minha aprovação que foi um dos dias mais felizes de minha vida”, conta a defensora.

A jornada de Ashley, no entanto, foi cheia de obstáculos. Ela enfrentou o preconceito e o machismo desde cedo, mas manteve a fé e a cabeça erguida, apoiada pela sua família. “O preconceito sempre esteve muito presente desde quando comecei, o machismo, a exclusão por ser mulher, os xingamentos, pessoas dizendo que eu não iria conseguir”, conclui.

Olhando para o futuro e se inspirando nos seus ídolos Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Cristiane, Marta e Rafaelle, zagueira baiana que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Ashley sonha grande. “Minhas metas são continuar treinando, lutando para conquistar meu espaço, continuar no foco para que um dia eu possa ir mais longe e meu grande sonho é conseguir ir para um time fora, jogar pela seleção brasileira e, com fé em Deus, uma Copa do Mundo”, projeta.

A garota quer ser uma inspiração para todas as jovens aspirantes a jogadoras de futebol do futuro. “O futebol feminino a cada dia vai evoluindo. Ganhando cada vez mais destaque. Assim como as mulheres estão conquistando seu espaço com muita força, raça, determinação e claro, com o que se dedicaram a fazer, jogar futebol”, explica.

Apoio da mãe é incondicional e impulsiona

Enquanto Ashley desafia os obstáculos e deixa sua marca nos gramados, há uma força por trás de tudo que a impulsiona: o apoio inabalável de sua mãe, Ana Paula da Silva Domiciano. “Cada vez que ela chega em casa sorrindo e contando como foi o treino, feliz com aqueles olhinhos brilhando fico muito emocionada. A garra, a coragem e toda vontade dela de vencer como jogadora me dão um orgulho sem tamanho. E sempre fiz questão de estar ali ao lado dela. Sonhando junto. Guerreando junto”, destaca a mamãe ao MASSA!.

Agora, a mãe de Ashley está em busca de um empresário, pois acredita que é necessário para ajudar a carreira dela deslanchar de vez. “Acredito que um empresário possa ajudar na evolução da imagem dela. No entendimento das negociações com o clube e nos contatos para trazer oportunidades no crescimento profissional dela. Seria alguém com conhecimento no mundo do futebol que possa fazer com que as portas sejam abertas para Ashley”, analisou.

Para se conectar com Ana Paula e ajudar a talentosa jogadora e seus futuros planos, você pode entrar em contato através do e-mail: [email protected].