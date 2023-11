Jorge Jesus pede suspensão de contrato de Neymar | A TARDE

O contrato de Neymar com o Al Hilal, da Arábia Saudita, foi suspenso. A decisão atende ao pedido do técnico Jorge Jesus. O objetivo é abrir uma vaga de estrangeiro no time. O treinador teria pedido ao clube a compra de um lateral-esquerdo.

Neymar se machucou na partida do Brasil com o Uruguai, pelas Eliminatórias, no mês passado. Ele teve lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo e foi operado na quinta-feira da última semana, em Belo Horizonte (MG), no hospital Máter Dei. Ele só deve voltar a jogar no segundo semestre de 2024.

Aos 31 anos, Neymar foi contratado pelo Al-Hilal em 15 de agosto. Antes o jogador estava no Paris Saint-Germain. O contrato dele com o time francês iria até 2027. O atacante entrou poucas vezes em campo em 2023. Em fevereiro, ele ficou cinco meses em recuperação por causa de uma lesão no tornozelo direito e passou por cirurgia.

O camisa 10 da seleção brasileira jogou apenas cinco vezes pelo novo clube e marcou um gol. A suspensão não desobriga o clube saudita de continuar pagando o salário de Neymar no período em que ele estiver fora.