Juazeirense derrota o Jequié e assume a liderança do Baianão | A TARDE

A Juazeirense fez valer o mando de campo e venceu a segunda seguida em casa. A equipe do técnico Carlos Rabello derrotou o Jequié por 2 a 0, no Estádio Adauto Moraes, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Baiano 2024. A equipe do Norte do estado é o líder do estadual.

Logo no início do jogo, Gean avança pela direita e cruza na área. O artilheiro Luís Soares de frente para o gol finaliza sem chances para o goleiro. Em seguida, o autor do primeiro gol do jogo avança e dá bela assistência para Ian Augusto ampliar o marcador.

A Juazeirense dá um salto na tabela. A equipe soma sete pontos e divide a liderança com o Barcelona de Ilhéus, porém supera a Onça nos critérios de desempate. Já o ADJ chega a segunda derrota seguida no estadual como visitante e soma apenas três pontos.

O próximo compromisso do Cancão de Fogo será neste domingo, 28, fora de casa, contra o Vitória, Às 16h, no Barradão. Já o Jipão recebe a visita do Atlético de Alagoinhas, às 18h30, no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié.