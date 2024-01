Juazeirense e Jacobina empatam em amistoso preparatório para 2024 | A TARDE

A Juazeirense entrou em campo nesta quinta-feira, 28, para enfrentar o Jacobina em seu último teste antes do início da temporada 2024, que se inicia em 07 de janeiro contra o Motoclub, em casa, pela Pré-Copa do Nordeste.

Com o elenco praticamente definido, o técnico Carlos Rabello teve a oportunidade de observar seus jogadores em ação e dar mais ritmo ao time. A formação inicial incluiu João Guilherme, Édson, Zé Romario, Maurício, Yan, Romarinho, Patrik, Mauro, Janeudo, Fechale e Luis Soares. Waguinho, machucado, Ian Augusto com labirintite e Bruno Mattos, impossibilitado de jogar no dia 07 devido a questões documentais, não participaram do confronto.

Sob o forte sol de Senhor do Bonfim, as duas equipes priorizaram o controle de jogo na primeira etapa, com os goleiros sendo exigidos em momentos pontuais.

Com o placar em 0 a 0, Rabelo promoveu três alterações logo no início do segundo tempo, inserindo Alexsandro, Clebson e Talys, mudando a dinâmica da partida.

Apesar das chances criadas, inclusive com o meia Clebson, o Cancão de Fogo não conseguiu balançar as redes, mantendo o placar sem gols. O time agora retorna a Juazeiro para os últimos ajustes visando a estreia na temporada.