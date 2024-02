Juazeirense enfrenta Itabuna e pode ultrapassar o Vitória; veja rodada | A TARDE

No segundo dia da 5ª rodada do Campeonato Baiano de 2024, Jacuipense e Juazeirense encaram duas realidades distintas, a distância da zona de rebaixamento e a possibilidade de liderança. Nesta quinta-feira, o Leão do Sisal recebe o Bahia de Feira, atual 7º colocado, enquanto o Cancão pega o Itabuna, 6° na tabela.

O Baianão já chegou na metade da fase de grupos, exigindo que os times 'aflitos' reajam e os que buscam a classificação deem o último gás, visando a segunda fase da competição. Assim, Jacuipense, Bahia de Feira e Itabuna fazem parte do primeiro cenário, com três, quatro e cinco pontos, respectivamente.

Por outro lado, o Cancão olha para o lado de cima da tabela, podendo ultrapassar o vitória e igualar o Bahia no critério de pontos e caso de resultado positivo nesta quinta, alcançando a casa dos 10 pontos. Até o atual momento, a equipe de Juazeiro soma três triunfos, um empate e uma derrota.

Dentro de casa, no Estádio Valfredão, o Jacuipense recebe o Bahia de Feira, com pontapé inicial previsto para às 19h15. Na sequência, Juazeirense e Itabuna se enfrentam, no Estádio Adauto Moraes, às 21h30. Ambos os confrontos serão transmitidos pela TVE, emissora oficial do Campeonato Baiano.