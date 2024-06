Juazeirense vence a primeira na Série D e deixa a lanterna do grupo | A TARDE

A Juazeirense recebeu o Sergipe na tarde deste sábado, 8, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela 7ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Welisson marcou o único gol do jogo, que garantiu ao Cancão de Fogo a primeira vitória na competição nacional.

O resultado positivo tirou a Juazeirense da lanterna do Grupo 4 e deixou a equipe na 7ª posição com seis pontos. No primeiro turno, o Cancão fez sete jogos, empatou três, perdeu três e venceu uma.

Na próxima rodada, Sergipe e Juazeirense voltam a se enfrentar, dessa vez com mando de campo invertido, pela 8ª rodada da Série D, a primeira do returno. O jogo está marcado para as 20h de quarta-feira, 12, no Batistão, em Aracaju.

