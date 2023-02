Justiça nega dois pedidos de Edinho sobre herança de Pelé

Edinho, filho de Pelé, sofreu duas derrotas na Justiça em ações sobre a herança do pai. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido para que ele seja o inventariante

Também foi negado o pedido para que haja segredo de justiça no inventário. Segundo consta no processo, Edinho pediu para ser o inventariante alegando que é o responsável por administrar os bens do pai.

Entretanto, a juíza afirmou em sua decisão que o direito de ser inventariante é da viúva do Rei do Futebol, Márcia Aoki, que deve se manifestar em até 15 dias se tem o interesse em detalhar o patrimônio à Justiça.

"A ordem do art. 617 do Código de Processo Civil deve ser observada, não se podendo nomear o filho como inventariante, salvo se a cônjuge sobrevivente não possuir interesse ou condições de assumir o encargo. Assim sendo, manifeste-se a viúva Márcia, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo esclarecer se tem interesse em ser nomeada inventariante", escreveu a magistrada.

O pedido para que a ação corresse em segredo de justiça foi negado pois, segundo a juíza, o processo pode interessar a possíveis credores de Pelé.

"O inventário é de interesse não somente da parte peticionária, mas, também, de eventuais credores e herdeiros do de cujus. [...] Assim, indefiro o pedido de segredo de justiça no presente inventário".