Juventude acerta com técnico ex-Bahia para substituir Thiago Carpini | A TARDE

O treinador ex-Bahia, Roger Machado, acertou com o Juventude e vai substituir Thiago Carpini, que deixou o clube para fechar com o São Paulo. O preparador físico Paulo Paixão e o auxiliar Guilherme Marques acompanham o técnico no time do Morumbi.

O Juventude foi o primeiro clube da carreira de Roger Machado. Antes de explodir no Grêmio, o gaúcho comandou o Ju na Série D de 2014, com três vitórias, três empates e duas derrotas.

A saída de Carpini foi sacramentada nesta semana, depois de reunião com o São Paulo, que precisou buscar um novo nome com a ida de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira.